Paulina de Allende-Salazar sufre revés judicial: Mega logró revertir millonaria condena por despido injustificado

Recientemente, se dio a conocer que Paulina de Allende-Salazar sufrió revés judicial en su disputa con Mega.

Recordemos que la periodista fue despedida por el canal privado en el 2023. Vale señalar que esto fue después de una cobertura por la muerte del carabinero, Daniel Palma, quien recibió dos disparos durante un control policial.

En este contexto, Paulina de Allende-Salazar indicó: «La misma comisaría a la cual habría pertenecido el ‘paco’, perdón el Carabinero, estaría trabajando en el procedimiento». Error que significó múltiples críticas a la reportera e incluso su despido de Mega.

Frente a esto, la comunicadora presentó una demanda ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que determinó que hubo despido injustificado contra la periodista. De hecho, se condenó al canal a pagar $260 millones de pesos y pedir disculpas públicas.

Sin embargo, Mega presentó un recurso de nulidad, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Paulina de Allende-Salazar sufre duro revés judicial

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad que presentó Mega. De este modo, se invalidó la sentencia original y se fijó un nuevo monto, que si bien sigue siendo considerable, ya no es tan alto como antes.

De acuerdo a lo informado por ADN, el canal ubicado en Vicuña Mackena deberá pagarle 78 millones de pesos a Paulina de Allende-Salazar.

Vale señalar que $3.201.173 son por indemnización sustitutiva del aviso previo, $6.402.346 por indemnización por años de servicio, $5.121.877 de recargo legal del 80% y 63.761.928 de indemnización adicional, lo que equivale a seis remuneraciones.

