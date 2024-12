«He dormido durante tres meses en el sillón de un amigo»: Exchico Yingo impacta tras revelar el complejo momento económico que vive

Recientemente, el exparticipante de Yingo, Alexander Núñez, más conocido como «Arenito» generó gran sorpresa tras revelar el duro momento que vive desde que regresó a Chile.

Es importante recordar que el joven de 37 años estuvo radicado por años en Australia y aseguró que desde que volvió a nuestro país no ha podido trabajar y que pasa por una difícil situación económica.

Exchico Yingo entrega detalles del complejo momento que está viviendo

En conversación con FMDOS, el exchico Yingo señaló: «Desde que llegué de Australia que no me han dado trabajo, he enviado currículums, he vivido en casas de amigos, de allegado. He dormido durante tres meses en el sillón de un amigo».

Además, Arenito reveló que una amiga está rifando su departamento con el objetivo de ayudarle a que encuentre un hogar y tenga dinero.

«A ella se le ocurrió rifar su departamento para ayudarme a mí, porque no lo estoy pasando bien en el sentido económico, he tenido que arreglármelas de una u otra forma», mencionó.

Cabe destacar que mediante su cuenta de Instagram, Alexander Núñez dio a conocer que la rifa se va a llevar a cabo el lunes 23 de diciembre.

Vale señalar que el valor del número es de $10.000. Para participar es necesario transferir el dínero a Ingrid Torres. Cabe destacar que todos los datos están en una publicación que realizó Arenito.

De acuerdo a lo informado por FMDOS, el departamento que ese está rifando está ubicado en Quilpué, de la Región de Valparaíso. Este tiene dos habitaciones grandes y una pequeña. «Los departamentos son nuevos del 2018», indicó.

