«Feliz de estar nuevamente con todos ustedes»: Claudia Conserva reaparece en televisión tras sufrir preocupante accidente

Durante la jornada de este lunes, Claudia Conserva regresó al programa «Mija» de TV+, luego de fracturarse el peroné.

Vale señalar que fue la misma comunicadora quien dio a conocer la noticia durante las elecciones del pasado domingo. Instancia en la que llegó en silla de ruedas a votar.

«Corriendo, junto al Pollo Valdivia, un macetero enorme con nuestro pino natural de Navidad, ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné. Así no más, las cosas de la vida».

Además, en dicha instancia expresó: «Lo que más lamento es no poder hacer pilates, pero el haberlo hecho antes me permite moverme mucho mejor con la fractura y la bota».

Claudia Conserva regresó al programa «Mija»

En el comienzo del programa del lunes, Claudia Conserva se tomó un momento en el que agradeció a los televidentes que se preocuparon.

«Qué gusto volver a reencontrarme con ustedes, me fracturé el peroné en un accidente que fue evitable», señaló.

Posteriormente, explicó: «Tenía que mover un macetero grande con un pino de Navidad».

«El Pollo, mi marido, me dice y le dije: ‘Ya, yo te ayudo’. Agarro la oreja del macetero y se me corta y empiezo a caerme hacia atrás y me fracturo», agregó Claudia Conserva.

Además, la animadora nacional señaló que deberá pasar por un largo periodo de recuperación. De este modo, estará con bota ortopédica durante un tiempo.

«Tengo para largo, son tratamientos lentos, que tiene que pegar el hueso, etc», expresó Claudia Conserva.

En este sentido, también añadió: «Estoy acá feliz de estar nuevamente con todos ustedes».

Por otro lado, mediante su cuenta de Instagram, Claudia Conserva también se refirió a su regreso televisivo.

«¡Bienvenido diciembre! @Mijatvmas comienza a las 15:00 horas, y vamos adelante con un hueso fracturado, pero la alegría y energía intactas», indicó la esposa de Juan Carlos «Pollo» Valdivia.