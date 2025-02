«Me cuido y quiero un montón»: Conocida periodista rompe el silencio tras su salida de Sígueme de TV+

Hace algunos días, se dio a conocer la renuncia de una panelista del programa «Sígueme» de TV+. Estamos hablando de María Paz Arancibia, quien dejó el espacio que conduce Julia Vial.

La experiodista de CHV estuvo por alrededor de un mes y medio en el programa. Periodo en el que protagonizó diversos cruces con Daniela Aránguiz

Vales señalar que según informó Página 7, María Paz Arancibia se fue en buenos términos de «Sígueme». Además, desde el canal tuvieron buenos deseos para su futuro laboral.

Y a través de sus redes sociales, la periodista, que también ha dado mucho que hablar por su incursión en la creación de contenido para adultos, entregó detalles con respecto a por qué decidió abandonar «Sígueme».

María Paz Arancibia se sincera sobre su salida de «Sígueme»

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, María Paz Arancibia indicó que quiso darle prioridad a su «tranquilidad y salud mental».

En este sentido, la comunicadora explicó que «el último tiempo ha sido ajetreado, de muchos cambios y otro tipo de exposición (a ratos no muy agradable)».

Además, indicó: «En fin, he decidido dar un paso al costado, porque la cuerpa y cabecita me lo pidieron y yo hago caso, porque me cuido y quiero un montón».

«Por ahora descansaré e intentaré desconectarme», agregó.

Asimismo, María Paz Arancibia tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores debido al apoyo que le han entregado.

«Y no puedo dejar de agradecerles por tanto apoyo y cariño. Es muy gratificante saber que volaron mi esfuerzo y trabajo», finalizó la experiodista de CHV.