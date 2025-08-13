Popular figura de Mega alza la voz tras ser vinculada a Caso Monsalve: «Me imagino que están sorprendidos»

Recientemente, la animadora de «Only Fama» de Mega alzó la voz luego de ser vinculada a la investigación del Caso Monsalve.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, Fernando Silva Tagliabúe, expareja la mujer que denunció al exsubsecretario, habría obtenido, por parte de Víctor Providel, defensor público de Manuel Monsalve, el contacto de la comunicadora para supuestamente facilitar la entrega de videos privados de la presunta víctima. Gestión en la que también se habría involucrado Maximiliano Sepúlveda.

Francisca García-Huidobro alza la voz tras ser relacionada con el Caso Monsalve

En este sentido, la popular figura de Mega desmintió alguna conexión con el caso.

«No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió», señaló Fran García-Huidobro a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Además, la animadora de Only Fama compartió un video, en el que entregó más detalles. De este modo, dejó en claro que nunca habló de dicho tema en el espacio y que tampoco tiene relación con el caso.

«Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirles que yo más. La Cuarta informa que alguien facilitó mi contacto para hablar con la expareja de la denunciante de Manuel Monsalve. Eso, que yo recuerde, no es cierto», señaló la «Dama de Hierro».

En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de ‘Only Fama’, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello», agregó Fran García-Huidobro.

«Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió. En ‘Only Fama’ jamás se habló del caso de Manuel Monsalve y yo lo único que sé de ese caso es el libro que me leí en (República) Dominicana, por suerte», indicó la animadora para concluir.