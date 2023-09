«Es una belleza»: Fran García-Huidobro enternece las redes al presentar a su sobrina recién nacida

Fran García-Huidobro llenó de ternura su cuenta de Instagram, después de compartir la importante noticia familiar del nacimiento de de su sobrina de nombre Elena.

La bebita llegó al mundo del fruto del amor de su hermano, Enrique García-Huidobro, y la cuñada de la «dama de hierro», Rosario Carvallo.

«¿Hola, ¿qué tal? Feliz 18 para todos. En mi familia celebramos doble, porque hoy nació mi sobrina. Muy dieciochera la cabra chica, ¿no?», anunció Fran García-Huidobro, según pudo rescatar Página 7.

Del mismo modo, la panelista de Gran Hermano añadió: «nació hoy, como a las 13:30 horas. Así que felices, felices… incluso (estoy) un poco emocionada. Vamos a celebrar, estamos todos contentos», continuó diciendo en su perfil de Instagram.

«Algunas personas de mi familia no están en Chile, pero estamos todos conectados y encantados de recibir a Elena a esta familia enorme, que la va a querer muchísimo. Así que hoy se celebra por partida doble, besos para todos», cerró Fran García-Huidobro en su perfil personal, donde entregó detalles del importante momento que vivió como familia.

Los tiernos registros de Fran García-Huidobro en redes

Durante la jornada del recién pasado martes la «dama de hierro» subió una tierna historia en compañía de la pequeña «Elena».

«Aunque ustedes no lo crean, ella se queda tranquila conmigo», partió diciendo Fran García-Huidobro junto con besar a la bebita, a quien presentó en sus redes sociales.

«Hermosa, pero miren esto (mostró a la bebé recién nacida). No, es una belleza, una belleza multiverso. Ya, me voy, me la llevo», expresó previo a subir otra publicación donde destacó que su sobrina se quedaba tranquila con ella.

«Estoy feliz, ha sido un «18» hermoso de muchas celebraciones dieciocheras y también familiares», continuó diciendo la panelista de Gran Hermano antes de referirse a la gala de eliminación que finalizó con la salida de la participante Alessia Traverso.