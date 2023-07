«No quiero interactuar con él»: Fran García-Huidobro se retira del estudio de Gran Hermano Chile tras arremeter contra Bambino

Tal como ocurre después de cada gala de eliminación en Gran Hermano Chile, el participante que deja la casa, en este caso Fernando «Bambino» Altamarino, dijo presente en el panel comenta en el reality, lo que no cayó bien en Francisca García-Huidobro.

La «dama de hierro» entregó sus razones por las que no quería intercambiar palabras con el reciente eliminado del programa de Chilevisión. Esto después de sus declaraciones y ataques verbales contra Bigote, el perrito que llegó a la casa-estudio ubicada en Argentina.

Fran García-Huidobro se lanza contra Bambino, el reciente eliminado de Gran Hermano Chile

«Yo creo que tengo que aclararte algunos datos. Tú has sido por lejos, el más votado de los eliminados de Gran Hermano, hubo más de 100.000 votos (en su contra)», partió diciendo Diana Bolocco en el estudio de Gran Hermano Chile.

De igual manera, la animadora dijo: «y ayer algo lucubrabas tú respecto de por qué te habíamos dejado al final con Alessia. Bueno, Alessia fue la segunda más votada también. Esto no fue una estrategia de la producción para generar un momento televisivo, sino que esos son los hechos. Ambos, fueron los más votados», complementó la conductora del reality.

Diana Bolocco también dijo que el maltrato a Bigote fue un punto de inflexión previo a la salida de Fernando Altamirano de Gran Hermano Chile. Esto previo a darle la palabra al panel para comentar la situación, siendo la primera Fran García Huidobro.

«Se qué, por las redes sociales, este es un momento muy esperado por la gente. Así que voy a tomarme una atribución que probablemente me pueda costar la pega, pero me la voy a tomar igual. No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando», partió señalando la «dama de hierro», antes de señalar las tres razones que detonaron la eliminación de Bambino.

«Por flojo, por machista, pero por paliza por las cosas que dijo sobre Bigote. No quiero interactuar con él, porque yo no tengo nada que ver ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales», confesó Fran García-Huidobro.

Además, la panelista farandulera criticó la falta de autocrítica de Bambino y pidió permiso para dejar el estudio, porque sus declaraciones sobre Fernando Altamirano estaban «muy lejos de ser políticamente correctas y bonitas».