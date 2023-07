«Yo guardaría silencio»: La tajante respuesta de Fran García-Huidobro ante las críticas de José Antonio Neme a Gran Hermano Chile

Recientemente, José Antonio Neme sorprendió al realizar duras críticas contra el nuevo reality de Chilevisión, Gran Hermano Chile.

«No veo mucha televisión, ni menos realities, pero encerrar gente en una casa, lo hicieron hace 25 o 30 años y vienen haciendo la misma cosa», partió señalando el periodista.

«Encerrar gente para mostrar sus miserias, verlos en pijamas, escupirse, pelearse, andar en pantuflas, tener sexo, tomar medicamentos… Perdón, yo no le veo ninguna gracia!», agregó José Antonio Neme.

Además, el periodista se refirió al caso de «Bigote», la mascota de Gran Hermano Chile. «Algo pasó ayer o anteayer. Creo que lo golpearon, que lo maltrataron, porque el perrito es muy inquieto», expresó.

Estas críticas no pasaron inadvertidas. Ante esto, Fran García-Huidobro le respondió a José Antonio Neme.

La tajante respuesta de Fran García-Huidobro a las críticas

Fran García-Huidobro estuvo invitada al streaming de Claudio Michaux, fue acá que respondió a las críticas.

«Te quiero avisar que tu canal está preparando un reality, el que va a salir en dos o tres meses más», expresó la panelista de Gran Hermano Chile según consignó Publimetro.

«Así que vas a tener que agarrar tus palabras, hacerlas en una cartulina un lulito… y bueno, ahí verás qué haces con eso, porque en esa parte no me voy a meter», agregó.

«Nunca he escupido al cielo porque no me gusta, soy muy asquienta… pero, ¿has cachado cuando lo ves venir de vuelta? (…) Yo guardaría silencio y esperaría cuáles son los planes que tu canal tiene respecto a la telerrealidad», expresó Fran García-Huidobro.

Asimismo, la Dama de Hierro expresó que Gran Hermano Chile cambiará la forma actual de medir a las audiencias.

«Estas plataformas llegan a públicos a los que la TV abierta aún no llega. Creo que los canales van a ir a por eso y me siento muy orgullosa de pertenecer a la primera camada que se metió con todas las redes y la nueva generación de consumidores de medios», explicó.

Finalmente, la panelista del reality señaló que no iba a revelar el nombre de la persona a quien le respondió. «Como diría Moria Casan: ‘Para qué dar la entidad, él ya sabe quién es’ y me puede responder cuando quiera, aquí estoy», señaló.