«Si fuera un hombre sería muy distinto»: Fran García-Huidobro se refiere al acoso de Fran a Lucas en Gran Hermano Chile

Últimamente, Fran Maira ha sido muy cuestionada por los televidentes de Gran Hermano Chile.

Esto se debe a diversos casos de acoso que ha tenido sobre Lucas. La participante del reality constantemente se ha estado acercando y coqueteándole al joven.

En este sentido, en diversas oportunidades Fran ha intentado besar y tocar el cuerpo de su compañero en Gran Hermano Chile sin su permiso.

De este modo, una de las situaciones que generó mayor repudio fue un momento en que la chiquilla saltó en ropa interior arriba de Lucas, que se encontraba acostado. Cabe destacar que esto no fue todo, ya que también intento darle múltiples besos. A esto, el joven respondió pidiéndole que se bajara de la cama.

Debido a este tipo de acciones es que diversos televidentes de Gran Hermano Chile han llamado a través de redes sociales a denunciar las acciones de Fran Maira en el CNTV.

Ante esto, recientemente, Fran García-Huidobro se refirió a la situación.

Fran García-Huidobro alza la voz por acoso en Gran Hermano Chile

La panelista de Gran Hermano Chile respondió los constantes mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores. Esto lo hizo mediante su Instagram, sin embargo, probablemente se refiera con mayor profundidad al tema durante el próximo capítulo.

«Mis opiniones las tengo, por supuesto, pero trato de guardarlas para el programa de televisión», partió diciendo, según consignó La Cuarta.

«Tengo una opinión sobre lo que está pasando con Coni, con Fran, con Trini y con Maite. La placa ya está lista. Ustedes deben votar por quién quieren que se vaya, yo ahí no me puedo meter, no solo no puedo, no quiero», agregó la panelista de Gran Hermano Chile.

En este contexto, con respecto al caso de Fran Maira y Lucas señaló: «Me parece que lo que está haciendo Fran no es bueno, no me parece. Me parece que no está bien. Si fuera un hombre sería muy distinto».