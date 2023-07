«El reality no pierde nada»: las palabras de Fran García-Huidobro por posible salida de Lucas de Gran Hermano Chile

Recientemente, Lucas sorprendió a todos en la casa de Gran Hermano Chile tras anunciar sus intenciones de renunciar luego de una fuerte discusión con Fran.

«Me gustaría hacer la retirada voluntaria», señaló el joven.

Poco después explicó los motivos de sus intenciones de dejar Gran Hermano Chile.

«Yo soy una persona acostumbrada a tener el control de todo en la vida, de su vida, y creo que claramente en este lugar no se puede, pensé que yo lo iba a poder, y no pude», mencionó.

«Me vi expuesto a situaciones en que me vi vulnerable, a comportarme a veces de una forma que no me reconozco, como que a veces no me siento yo, las actitudes que tengo como que no sé qué me pasa adentro. Hoy exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una posición muy incómoda», agregó el participante de Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que Lucas aún no abandona la casa. Esto se debe a las reglas que indican el participante tiene 24 horas para pensar sobre su decisión. De este modo, hoy se sabrá si el joven se va o se queda del reality.

Las palabras de Fran García-Huidobro por posible salida de Gran Hermano Chile

Las situación de Lucas generó múltiples reacciones. En este sentido, Fran García-Huidobro en conversación con Página 7 se refirió al tema.

«No me la esperaba, pero después de verlo no es tan raro, yo creo que estos chicos son de una generación de la inmediatez y cuando se ven sin sus teléfonos, sin sus redes sociales y empiezan a ver que se van los amigos, se empiezan a insegurizar», explicó.

Además, la panelista de Gran Hermano Chile señaló que «ojalá que no se vaya».

De todas formas, no ve como una gran perdida el hecho de que Lucas renuncie. «El reality no pierde nada. Sale uno, entra otro. No pasa nada», aseguró Fran García-Huidobro.