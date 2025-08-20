La Gran Fonda de Chile 2025 en el Parque O’Higgins: conoce los artistas confirmados y cómo comprar entradas para el evento de Fiestas Patrias

Cada vez falta menos para las tan ansiadas Fiestas Patrias y mucha de gente espera las tradicionales fondas del Parque O’Higgins.

Y durante este martes, desde la Municipalidad de Santiago se comenzó con la preparación de las fondas, que este año se llaman «La Gran Fonda de Chile».

El evento se desarrollará entre el 17 y 21 de septiembre. Además, contará con gran variedad de oferta gastronómica y una gran parrilla musical.

Vale señalar que el recinto contará con más de 20 mil metros cuadrados. De acuerdo a lo informado por el municipio, habrá un cuecódromo, zona de juegos infantiles y más de 300 puestos de comida y bebestibles.

Además, el alcalde de Santiago señaló que se tomarán diversas medidas para asegurar la seguridad de quienes asistan a «La Gran Fonda de Chile».

«Vamos a tener accesos controlados, detectores de metales, presencia de Carabineros, seguridad privada contratada por la productora y un equipo municipal desplegado. Todo para que esta fonda, la más grande de Chile, sea un espacio seguro, familiar y de diversión», indicó el jefe comunal.

Fondas del Parque O’Higgins 2025: revisa los artistas y cómo comprar entradas

«La gran fonda de Chile» contará con la presencia de reconocidos artistas. En concreto, se presentarán Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Los Viking 5, Los Charros de Lumaco, José Alfredo Fuentes, Germain de la Fuente, Nickoog CLK, Lucky Brown, King Savagge y más. Revisa el line up completo a continuación:

Vale señalar que las entradas para este evento se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus. Los valores son de $16.000 general y $13.000 para niños y adultos mayores. Sin embargo, con la preventa que estará disponible hasta el 31 de agosto, los precios bajan a $11.500 y $8.050 respectivamente.