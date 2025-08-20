«Lo que estoy contando no es nada»: Mujer que se involucró con Karol Lucero lo amenaza con revelar todo

Durante los últimos días, Karol Lucero ha estado en el centro de la polémica. Esto debido a que se dio a conocer que le fue infiel a su esposa con Ilaisa Henríquez, DJ penquista.

Y recientemente, Ilaisa sorprendió tras entregar nuevos detalles sobre el tema e impactó con una inesperada revelación.

Resulta que a través de sus redes sociales, la DJ dio a conocer que Karol Dance tendría una galería con videos con otras mujeres.

Además, Ilaisa Henríquez lanzó una potente advertencia al comunicador.

La amenaza de Ilaisa Henríquez a Karol Dance

A través de la dinámica de preguntas y respuesta de Instagram, la joven dio a conocer que Karol Lucero tendría una galería de videos con mujeres en las dependencias de productora Like Media.

«Siento que lo que estoy contando no es nada. Para todo el escándalo que se podría armar ¿Chicas Arsmate en el canal? Grababa ahí ene cosas apartes. Así que por favor Karol di que no fue planeado porque si no ya ahí si me pongo barsa y te suelto todo», lanzó la DJ.

Además, Ilaisa Henríquez señaló: «Yo soy buena onda hasta que se ponen maricones conmigo, y ya bastante maricón fue decir que había soluciones y prensa para que negara que eras tú, que por favor tapara todo por su esposa, ¡ay por favor! Si no fui ni la primera ni la última que se hizo presente en ese canal por toda tu galería de videos que mostraste».

Asimismo, la DJ le advirtió a Karol Lucero que «así que vamos soltando las cámaras y exponiendo todo lo que hablabas para que digas que yo planeé, o lo sueltas tú, o lo suelto yo».

