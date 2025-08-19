Humorista que brilló en el Festival de Viña genera preocupación con fotografía desde la clínica: enfrentó delicado problema de salud

Recientemente, Alison Mandel, quien brilló en la versión del 2024 del Festival de Viña generó gran preocupación tras compartir una alarmante publicación en redes sociales.

Resulta que la comediante publicó una fotografía en Instagram, desde la clínica, lo que no pasó inadvertido para sus seguidores. De esta manera, dio a entender que tuvo un inconveniente que terminó con ella en el quirófano.

Preocupación por estado de salud de Alison Mandel

Alison Mandel dio a conocer que se tuvo que someterse a una intervención médica para sacarse la vesícula, debido a que tenía cálculos en su interior.

En la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, la humorista que domó al monstruo en el Festival de Viña 2024, se ve el almuerzo que le dieron en la clínica tras ser operada, el que contaba con una sopa, galletas de soda, quesillo y una jalea.

«Realmente delicioso. Volveré a este restaurante sin duda», señaló Alison Mandel.

Además, la comediante dio a conocer que tras someterse a la intervención médica, «se fue mi vesícula con su cálculo grande».

Cabe destacar que la humorista se mostró de buen ánimo. De hecho, salía sonriendo en la fotografía.

De este modo, Alison Mandel dio a entender que todo salió bien y que el procedimiento médico no tuvo inconvenientes.