Alison Mandel reveló por qué fue con zapatillas a su show del Festival de Viña 2024

Alison Mandel tuvo una presentación tremenda en el Festival de Viña 2024, la que terminó con la humorista con las Gaviotas de Plata y Oro.

Hay que recordar que esta es la segunda vez que la comediante sale victoriosa en su confrontación con el Monstruo, pues en 2018 hizo su debut en el escenario de la Quinta Vergara y también se llevó ambos premios.

Aunque este año, su outfit no tenía una pieza clásica para este tipo de eventos. Alison llevaba un top con una cinta grande, unos shorts, todo con un color tornasol. Pero lo que llamó la atención, es que en vez de plataformas, la humorista llevaba zapatillas blancas con brillo.

No es que nadie pensara que se viera mal, pero sigue siendo una decisión curiosa. Pero resulta que hay un motivo impactante detrás de este calzado, que se reveló gracias a una entrevista con Radio ADN.

El doloroso motivo de su outfit en Viña 2024

Hace unas semanas en conversación con el medio antes nombrado, Alison Mandel ya había adelantado su elección de calzado. Resulta que esta decisión tiene que ver con problema de salud que la acompleja.

Resulta que la humorista tiene una fractura que le causa dolor. “Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando, así que este año se sube con zapatillas”, explicó.

Continuó detallado que “me voy a subir sin dolor ese día, pero al otro día no puedo adelantar qué va a pasar, ni como me va a retar el doctor ni nada”.

“No es algo tan inesperado, tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar”, reveló la comediante.

Hay que destacar, que durante esta conversación con ADN, Alison afirmó que “De que voy, voy”. Sobra decir, que la ex Club de la Comedia cumplió su palabra en el Festival de Viña 2024.