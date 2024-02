El mensaje de Alejandro Sanz al público chileno tras su éxito en el Festival de Viña 2024

Alejandro Sanz se lució con su presentación en el escenario del Festival de Viña 2024. Tras terminar su tremenda apertura, el músico español logró llevarse en poco más de un minuto ambas gaviotas.

Fueron unos cuarenta minutos inolvidables. En estos, cantó varias de sus mejores canciones, como «Amiga Mía» y «Looking for Paradise». Gracias a esto, el monstruo le dio su mayor aprobación al cantante.

Es más, tras recibir la Gaviota de Oro, el público exigió que el show continuara, así que Sanz, como el buen artista que es, respondió con más canciones.

Aunque no podemos olvidar el mensaje que les dedicó a Viña del Mar tras recibir el ave dorada.«No se olviden de la gente que lo pasó mal. Yo sé que ustedes son un pueblo solidario y especialmente comprometido con las causas, así que no abandonen a su gente que realmente les necesita mucho», dijo, con el premio en mano.

El mensaje que dejó en redes sociales por Viña 2024

No pasó mucho tiempo desde que el artista español recibió sus Gaviotas de Oro y Plata. El cantante decidió dedicarle una publicación a Instagram. En un carrusel de fotos, Alejandro Sanz agradeció con un emotivo mensaje su paso por el Festival de Viña 2024.

Su publicación parte con un «Viña, GRACIAS». «Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte«, Sigue el sentimental mensaje.

«He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer», cerró, junto a una serie de fotos mostrando una serie de momentos que pasó durante el evento.