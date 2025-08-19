Pareja de Jean Paul Pineda fue detenida por vínculo con banda delictual y esto dijo el futbolista: «Llevo muy poco tiempo con ella»

Recientemente, se dio a conocer que Valentina Castro, pareja de Jean Paul Pineda fue detenida por la PDI por ser parte de una asociación criminal dedicada al robo de autos y camiones.

«Ella fue la última persona detenida en una asociación criminal que se venía investigando hace tres años», reveló la periodista Daniela Muñoz en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana».

Además, en el programa ya nombrado, se dio a conocer que Valentina Castro fue detenida en el departamento del ex de Faloon Larraguibel.

En este sentido, también dieron a conocer que tras la detención, la mujer cerró sus cuentas en redes sociales. «El Instagram de ella lo acaban de cerrar. Alcanzamos a llegar a los otros emprendimientos, el té matcha», indicó Eduardo de la Iglesia.

Jean Paul Pineda reacciona a detención de su pareja

Asimismo, en el matinal de CHV dieron a conocer que Jean Paul Pineda dejó de seguir a la mujer en redes sociales.

«Nos está escribiendo Jean Paul Pineda», indicó Andrea Aristegui. Posteriormente, leyó un mensaje que mandó el futbolista.

«Agradezco que me hayan contactado y el interés», señaló.

Posteriormente, agregó: «Por el momento, no me voy a referir al tema, ya que estoy en shock, ya que llevo muy poco tiempo con ella. Muchas gracias».

Frente a esto, Julio César Rodríguez señaló: «Llevan como 3 o 4 meses y esta banda criminal es de larga data. Ahora, sí la investigación también lo toco a él, porque también llevó una vida… donde lo invitaban«.