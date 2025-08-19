Feriado 20 de agosto en Chile: ¿Dónde aplica y cuál es el motivo de la festividad?

Cada vez nos adentramos más en el segundo semestre, por lo que el cansancio se empieza a notar y muchas personas están pendientes los próximos feriados en Chile.

En este sentido, resulta importante señalar que este 20 de agosto es feriado, sin embargo, no rige en la totalidad del país.

De este modo, solamente dos comunas de Chile tendrán libre durante este miércoles. Jornada en la que se conmemora el natalicio de una importante figura de la historia de Chile.

¿Por qué es feriado el 20 de agosto y dónde rige?

El 20 de agosto es feriado, pero a nivel local. De este modo, no es un día libre para la totalidad del país, sino que solamente para aquellos que viven en las comunas, en la que se conmemora.

En concreto, el día libre es para las comunas de Chillán y Chillán Viejo de la región de Ñuble.

Por otro lado, el motivo de este feriado, es que el 20 de agosto se conmemora el natalicio de Bernardo O’Higgins Riquelme, quien es considerado como uno de los Padres de la Patria.

De este modo, en 2014, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se decretó este día como feriado para las dos comunas ya nombradas.

Es importante señalar que este día no es irrenunciable, por lo que el comercio podrá operar de manera normal en Chillán y Chillán Viejo.

Revisa los días libres que quedan durante este 2025 en Chile

Vale señalar que todavía quedan varios feriados en Chile para lo que queda de este 2025. Además, el próximo es el 18 de septiembre, que es uno de los más esperados por todos.

Y porque sabemos que los están esperando, a continuación dejamos un listado con todos los festivos que quedan durante este año.

Jueves 18 de Septiembre: Primera junta de Gobierno (es feriado irrenunciable)

Viernes 19 de Septiembre: Día de las Glorias del Ejército (es feriado irrenunciable)

Domingo 12 de Octubre: Día del Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de Octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestante

Sábado 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre: Feriados por elecciones Presidenciales y Parlamentarias

Lunes 8 de Diciembre: Se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias

Jueves 25 de Diciembre: Se celebra Navidad (feriado irrenunciable).