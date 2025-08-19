Lluvia en la Región Metropolitana: Anuncian precipitaciones para esta semana en Santiago

Hace varios días que se viene anunciando lluvia en la Región Metropolitana, por lo que mucha gente se pregunta cuándo iniciarán las precipitaciones en Santiago

En este sentido, Meteored, portal especializado en meteorología entregó su pronóstico del tiempo y reveló cuándo llovería en Santiago y la cantidad de agua que caería.

Lluvia en la Región Metropolitana: revisa cuándo se desarrollarían precipitaciones en Santiago

Meteored dio a conocer que se espera lluvia en Santiago para varios días de esta semana.

En concreto, el portal meteorológico dio a conocer que durante la jornada de hoy, martes 19 de agosto, se desarrollarían precipitaciones, las que iniciarían cerca de las 15:00 horas. Sin embargo, sería débil y solamente caerían 1.4 mm de agua.

Por otro lado, se espera lluvia con mayor intensidad en Santiago durante los días jueves 21 y viernes 22 de agosto. Vale señalar que se espera que caigan 25 mm para cada uno de estos días.

En tanto, de acuerdo a Meteored, no se registrarían precipitaciones en la capital durante el sábado y domingo de esta semana.

De todos modos, se recomienda estar pendientes al pronóstico del tiempo en Santiago, ya que con el pasar de los días puede ir variando.

¿Cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital?

De acuerdo a lo informado por Meteored, la temperatura máxima de hoy, martes 19 de agosto, llegaría a 17 grados en la capital del país.

Por otro lado, para mañana, miércoles 20 de agosto, se espera que la máxima sea de 18 grados y la mínima de 8 grados.

Además, Meteored dio a conocer que durante el jueves 21 de agosto, jornada en la que llegaría la lluvia en Santiago, la temperatura más alta sería de 14 grados y la más baja de 5.

En tanto, para el viernes 22 de agosto se espera una máxima de 7 grados y una mínima de -1 grados.