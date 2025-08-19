Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha dado mucho que hablar en la industria televisiva. Resulta que se confirmó la salida de un importante rostro de Canal 13, quien se sumará a la política.

Estamos hablando de Felipe Vidal, quien se desempeñaba como panelista del programa «Hay que decirlo».

Y cuando estaba finalizando el capítulo de este lunes, Paulina Nin señaló: «Es un día especial, tenemos que desearle todo lo mejor a Felipe porque emprende un tremendo desafío en su vida».

«Nosotros como equipo le queremos decir: que te vaya súper bien. Vamos a estar contigo, te vamos a apoyar y usted vaya, haga lo que tiene que hacer y rómpala», agregó la comunicadora.

Por su parte, Felipe Vidal también tuvo palabras con respecto a su salida del programa de Canal 13. «Este equipo es increíble, incluido Mateucci», indicó en modo de broma haciendo referencia a algunos conflictos que tuvo con el argentino.

«Todos y cada uno de los que integran este programa son maravillosos (…) Así que muchas gracias por haberme recibido como me recibieron. Los quiero mucho y ojalá que la cosa ande bien para mí y, por supuesto, para ustedes», agregó.

Felipe Vidal se suma a la política

Si bien, Felipe Vidal no reveló los motivos de su salida de Canal 13, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer que su intención es ingresar al mundo de la política.

«Yo sí votaría por él», indicó entre risas en una historia en Instagram. Además, agregó: «Ahí hay otro famosillo más que busca incursionar en el mundo político».

Y durante este martes, Evopoli confirmó a Felipe Vidal como candidato a diputado en el distrito 9, junto a Juan Manuel Santa Cruz.

Vale señalar que este distrito abarca las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.