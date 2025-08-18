Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2025: revisa los vehículos que no pueden circular este martes 19 de agosto

¡Atención radioactivos! El 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida se llevará a cabo hasta el 31 y distintos vehículos en la capital del país ven limitada su movilidad con el fin de mejorar la calidad del aire.

La medida se rige en meses de otoño e invierno, que es cuando se ve más afectada la calidad del aire. Además, la iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige en la totalidad de la provincia de Santiago. Incluso se incluyen las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Restricción vehicular en la Región Metropolitana: estos vehículos no pueden circular este martes 19 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en Santiago este martes 19 de agosto, son los que tienen patentes que finalizan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 8 o 9.

Automóviles que no son catalíticos sin sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Motocicletas de antes del 2002: 6, 7, 8 o 9.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 8 o 9.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 6, 7, 8 o 9.

En el caso de los vehículos sin sello verde, tienen prohibido circular dentro del Anillo de Américo Vespucio, independientemente del dígito con el que finalice su patente.

Es importante que los conductores respeten la restricción vehicular. Aquellos que incumplan esta medida se arriesgan a ser multados. Los montos de estas sanciones se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto es equivalente a cerca de $68.648 a $102.972.

Por otro lado, quienes deseen conocer más información con respecto a esta medida, pueden hacerlo mediante la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.