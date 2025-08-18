Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Jaime Leyton revela cuándo inician las precipitaciones en Santiago

Hace varios días que se viene anunciando lluvia en la Región Metropolitana para la jornada de este lunes 18 de agosto. A esto se le suma que el día amaneció con temperaturas bajas y nublado, por lo que mucha gente se pregunta sobre las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones en la capital del país.

En este sentido, en el matinal «Mucho Gusto», el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton dio a conocer que sí es posible que caiga agua en Santiago durante esta jornada.

El especialista adelantó que esta será una semana «auténticamente invernal» y que se desarrollarán precipitaciones en dos sectores de la zona notarte. Además, durante la tarde noche se registrarían chubascos en la capital del país.

Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo inician las precipitaciones en la capital del país

El meteorólogo de Mega reveló esta mañana que las precipitaciones en la capital del país iniciarían después de las 20:00 horas.

Además, Jaime Leyton dio a conocer que se trataría de una lluvia débil y afectaría principalmente a los sectores oriente y nororiente de la capital.

Igualmente, el especialista dio a conocer que las precipitaciones se extenderían hasta cerca de las 01:00 horas del martes 19 de agosto.

En este contexto, el meteorólogo de Mega también reveló que la temperatura máxima de este lunes 18 de agosto va a llegar a 14 grados.

Asimismo, Jaime Leyton reveló que también se podría presentar lluvia en la Región Metropolitana durante varios días de esta semana. En concreto, adelantó precipitaciones para el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de agosto.

