Karol Dance confirma que le fue infiel a su esposa a menos de un año de su boda: «Soy el culpable de todo»

Karol Dance se encuentra una vez más en el centro de la polémica. Esto debido a que mediante un video que se compartió en redes sociales se dio a conocer que le fue infiel a su esposa, Fran Virgilio.

Vale señalar que esto lo reveló Ilaisa Henríquez, DJ de Concepción que a través de una transmisión en vivo reconoció que tuvo relaciones con el exintegrante de Yingo.

Frente a esto, la periodista Paula Escobar se puso en contacto con Karol Lucero y entregó detalles de la conversación que tuvieron

«Hace un rato atrás estuve hablando con Karol (…) Estuvimos conversando por teléfono, obviamente esta conversación la voy a guardar», señaló la periodista.

“Pero él me manda un WhatsApp dando su punto que me autoriza a hacerlo público y lo voy a leer textual, para que no haya tergiversación de ningún tipo”, agregó Paula Escobar.

Karol Lucero rompe el silencio tras infidelidad

Karol Lucero reconoció que se equivocó y señaló: «Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí. Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar (a Ilaisa). Pero eso no es excusa».

«El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error», añadió el comunicador.

Además, Karol Dance expresó que «ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella».

Es importante señalar que el exchico Yingo se casó el 17 de octubre del 2024 con Fran Virgilio después de estar varios años juntos.