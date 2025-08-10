«Es una persona súper hábil, muy inteligente, pero…»: Las palabras de Joaquín Méndez sobre las funas de Karol Lucero

En el capítulo estreno del nuevo programa de Mega, Only Friends, surgió una sincera conversación, con Joaquín Méndez como protagonista. El animador del canal fue consultado por José Antonio Neme sobre su visión en las funas a Karol Lucero.

El programa, que se emitió este sábado, y es un espacio de conversación y entretención, tuvo también en el panel a Coté López, Chiqui Aguayo y Daniel Valenzuela.

Las palabras de Joaquín Méndez sobre las funas de Karol Lucero

En el momento en que comenzaron a hablar sobre las funas en la mesa, José Antonio Neme le preguntó directamente a Joaquín Méndez por las polémicas de su amigo Karol Lucero.

«Yo tengo una mirada bastante cruda de lo que sucedió con Karol. Hay una sucesión de errores no forzados. Me acuerdo que nuestro director Pablete nos comentaba y nos decía ‘si siguen tirando del hilo, se va a cortar’», comentó el comunicador.

«Karol Lucero es una persona que va al límite, después vienen todos los errores no forzados«, agregó.

Además, Joaquín Méndez comentó lo que ha hablado con el ex Yingo: «Mi lectura un poco es, que yo siempre la hablo con él directamente, es algo que se lo he dicho en reiteradas oportunidades, que creo que hay que bajar el gorro y decir ‘me equivoque’».

Aun así, tuvo buenas palabras para Karol Lucero: «Lo quiero muchísimo, es una persona súper hábil, muy inteligente, pero que se cae en estas cosas que para mí podrían ser mucho más fáciles de sortear»

«Yo creo que él no lo ve. Hemos hecho un ejercicio, yo me he acercado a él, yo le he dicho ‘a ver, qué pasó, pensemos por qué pasa esto, si va una vez y chocó contra una pared y chocó contra una pared y así‘», cerró.

