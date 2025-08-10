Restricción vehicular 2025: Estos son los vehículos que no podrán circular en la Región Metropolitana este lunes 11 de agosto

La restricción vehicular en nuestro país sigue vigente, desde el 1 de mayo, hasta el 31 de agosto. Cabe recordar que esta medida impide la circulación de ciertos vehículos en la Región Metropolitana, en pos del cuidado del aire.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente, y funciona en los meses de invierno. Esto, porque son los más críticos en cuanto a la contaminación.

La restricción vehicular en la Región Metropolitana para este lunes 11 de agosto

La restricción vehicular aplica de lunes a viernes, exceptuando feriados, entre las 07:30 y las 21:00 horas, en la provincia de Santiago, incluyendo San Bernardo y Puente Alto.

Los vehículos que no podrán circular este próximo lunes, en la Región Metropolitana, son los cuyas patentes terminen en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 6 o 7 .

. Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: dígitos 2, 3, 4 o 5.

Además, los vehículos que no tengan el sello verde, sin importar su patente, no podrán circular por el Anillo de Américo Vespucio.

Ahora, si por algún motivo incumples la restricción vehicular, deberás enfrentarte a una multa. El valor de la infracción varía entre 1 y 1,5 UTM, es decir, $68.647 y $102.970.

Si requieres alguna información adicional, puedes ir directamente a la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

