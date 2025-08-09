¿Ruperto al Festival de Viña?: Christian Henríquez reveló que lo contactaron para el certamen

Uno de los invitados al último capítulo de «Podemos Hablar«, de Chilevisión, fue el humorista Christian Henríquez. El encargado de dar vida a «Ruperto» y «La Rupertina«, contó su historia de vida, anécdotas, y hasta hizo una rutina de humor.

Pero además, reveló una importante información. El comediante sería uno de los considerados para el próximo Festival de Viña del Mar, a exactos 20 años de su debut en la Quinta Vergara.

Christian Henríquez reveló que lo contactaron para el Festival de Viña

Ruperto y el Festival de Viña del Mar tienen una historia juntos, puesto que el comediante es el espectáculo de humor con mayor sintonía en la historia del certamen. En aquel año 2006, Ruperto llegó a marcar 74,2 puntos de rating, el récord histórico hasta ahora.

Ayer, en Podemos Hablar, la conductora Diana Bolocco le preguntó directamente a Christian Henríquez: «Christian, ¿vas a ir a Viña, este próximo Festival o no? En febrero de 2026 se cumplen 20 años de tu récord de sintonía, de tu debut exitosísimo».

La pregunta pilló de sorpresa al humorista, sin embargo, fue sincero y respondió: «Mira, la verdad es que, no lo puedo desmentir, pero tampoco confirmar«.

La conductora del programa quedó aún más sorprendida, y fue directo «al hueso»: «¿Qué significa eso, te llamaron?», le preguntó.

Cristian Henríquez respondió afirmativo, pero no quiso revelar mucha información, y decidió restarle importancia: «Me llamaron, accedí a la reunión… Me llamaron otras veces, pero esta vez accedí a la reunión, pero todavía falta harto«.

Entonces, comenzaron a recordar su debut en la Quinta Vergara, y la mente detrás de Ruperto, sin dar mayor información, siguió alimentando los rumores: «Son 20 años, pero son varios factores, pero fui a la reunión y eso…»

