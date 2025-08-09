«Rompió en llanto y gritos al darse cuenta»: Aseguran que Raquel Argandoña sufrió millonario robo en vuelo a Santiago

Durante la tarde de este sábado, una noticia se hizo viral rápidamente en redes sociales. Se trata de Raquel Argandoña, quien habría sufrido un millonario robo en un vuelo.

La mamá de Kel Calderón venía de vuelta de un viaje de trabajo junto a José Miguel Viñuela, cuando se percató del hecho. Supuestamente, su reacción fue de gritos y llanto, y preocupó a todos los pasajeros.

Aseguran que Raquel Argandoña sufrió robo en vuelo a Santiago

Según el portal Infama en Instagram: «Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex«. Esto, en el vuelo en el que venía desde Panamá. También aseguraron, que esto habría ocurrido el viernes.

Según el medio citado, los testigos afirmaron que la reacción fue tan intensa que Raquel Argandoña incluso prefirió bajarse del avión, junto a Paulo Galleguillos, editor del programa «Tal Cual«, mientras que José Miguel Viñuela siguió a bordo del vuelo, junto al resto de pasajeros.

Cabe recordar que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela son parte del programa «Tal Cual«, de TV+. Es por este, que se encontraban de viaje en Aruba.

El medio cerró la publicación con la siguiente afirmación: «Hasta ahora no hay claridad sobre qué ocurrió con el reloj de Raquel Argandoña… pero la preocupación se sintió en todo el vuelo«.

Por otro lado, ella no se ha referido públicamente al suceso, ni tampoco en sus redes sociales.

También te podría interesar en RadioActiva: «El centro de atención era ella»: Revelan más detalles sobre el quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino