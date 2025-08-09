«El centro de atención era ella»: Revelan más detalles sobre el quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Recientemente, se dio a conocer la noticia del quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marocchino, tras 7 años de relación. Según fuentes de la farándula, esto habría ocurrido en julio, tras el cumpleaños de él.

La tarde de ayer, en el programa de Canal 13, «Hay Que Decirlo«, mientras conversaban sobre el fin de la relación, Luis Mateucci sorprendió al revelar supuesta información de cercanos al italiano, acerca de su ruptura.

Revelan más detalles sobre el quiebre de Pancha Merino y Andrea Marocchino

Según el chico reality, habló con varios amigos en común con Marocchino, y así relató el momento: «Yo les dije, ché, ¿vieron que se pelearon? Y me dicen: ‘hermano, cómo no se van a pelear, si cada vez que nosotros íbamos, ella era como un rottweiler, no dejaba que nadie se acercara’».

«No dejaba hablar. Ella era la que hablaba todo, la que decía las cosas. El centro de atención era ella«, agregó.

También, Mateucci explicó que ambos tenían una personalidad muy diferente. Según él, como Marocchino es un relacionador público, y lo controlan o no lo dejan hacer eso, «pierde su esencia«.

Esto se suma a las palabras de Ana Luisa, una amiga de Marocchino, quien habló con «Hay Que Decirlo» hace unos días, según consignó T13: «Hubo un antes y un después de empezar la relación con Francisca Merino. Andrea, de ser muy sociable, pasó a ser una persona más retraída, comenzó a anular su comunicación«.

«De hecho, yo alcancé, cuando ellos estaban pololeando, a ir a un cumpleaños y observé que no era una relación sana de parte de ella. Observé un control, una manipulación, no sé cómo decirlo», explicó.

