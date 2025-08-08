Enel confirmó cortes de luz en Santiago para este sábado 9 y domingo 10 de agosto: Maipú, La Florida y más comunas afectadas

Enel Distribución dio a conocer que durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto se van a desarrollar diversos cortes de luz en Santiago.

Vale señalar que según lo informado por el sitio web de la compañía de energía, estas interrupciones en la Región Metropolitana se deben a que se van a llevar a cabo trabajo en múltiples sectores de la capital del país, los que buscan mejorar la calidad del servicio.

De este modo, los cortes de luz de este fin de semana se llevarán a cabo en horarios y sectores determinados.

Enel Distribución dio a conocer que durante este fin de semana se llevarán cortes de luz en sectores de Quilicura, La Florida, Ñuñoa y más comunas. Revisa horarios y zonas afectadas:

Cortes de luz sábado:

Corte de luz en Quilicura este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 10:00 y 16:00 horas.

Corte de luz en La Florida este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 10:00 y 16:00 horas.

Corte de luz en Ñuñoa este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 10:00 y 17:00 horas.

Corte de luz en Providencia este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 10:30 y 16:30 horas.

Corte de luz en La Reina este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 10:30 y 16:30 horas.

Corte de luz en San Miguel este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 11:00 y 17:00 horas.

Corte de luz en Estación Central este 9 de agosto: se estima que se desarrolle entre 14:00 y 17:30 horas.

Cortes de luz domingo:

Corte en Lo Espejo este 10 de agosto: se estima que se desarrolle entre 01:00 y 06:00 horas.

Corte de luz en Santiago este 10 de agosto: se estima que se desarrolle entre 10:00 y 16:00 horas.

Cortes de luz en Maipú este 10 agosto: se estima que se desarrollen entre 10:30 y 16:30 horas.

Corte en Cerrillos este 10 agosto: se estima que se desarrolle entre 11:00 y 17:00 horas.

Recuerda que los cortes de luz que se programan en la Región Metropolitana se pueden revisar en la página web de Enel.