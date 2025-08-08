¿Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana y cuáles son las multas por incumplir la medida?

La restricción vehicular se encuentra en vigencia desde el 1 de mayo en la Región Metropolitana. Vale señalar que esta medida limita la movilidad de múltiples vehículos con el objetivo de cuidar la calidad del aire en la capital del país.

La iniciativa rige en meses de otoño e invierno, que es cuando se acumula un mayor nivel de contaminación. Además, forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Vale señalar que la restricción vehicular rige de lunes a viernes, desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, con excepción de días feriados toda la provincia de Santiago. Asimismo, se incluyen las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

De este modo, la medida se volverá a aplicar el próximo lunes 11 de agosto.

¿Cuándo se deja de aplicar la restricción vehicular en la Región Metropolitana y cuáles son las multas por incumplir la medida?

Debido a que la restricción vehicular lleva meses rigiendo en Santiago y que hay multas por incumplir la medida, muchas personas quieren saber cuándo deja de regir.

De este modo, resulta importante aclarar que esta iniciativa estará en vigencia en la Región Metropolitana hasta el 31 de agosto.

Por otro lado, es importante estar pendientes a la restricción vehicular. Recordemos que hay multas por no respetar la medida. Los montos de las infracciones se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto es equivalente a cerca de entre $68.648 y $102.972.

Cabe destacar que las personas que quieran informarse más sobre el funcionamiento de la restricción vehicular en Santiago, pueden visitar la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.