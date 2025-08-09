«Ha sido y es permanentemente un regalo»: Mónica Rincón se emocionó al recordar a su hija Clara en Podemos Hablar
Mónica Rincón vivió un emotivo momento en PH, al recordar a su hija fallecida hace 12 años, cuando solo era una bebé.
La periodista Mónica Rincón fue invitada al último capítulo del programa de conversación «Podemos Hablar«, de Chilevisión. Entre todo lo que habló junto a Diana Bolocco, como su participación en concursos de belleza o sus inicios escribiendo cuentos, surgió un emotivo momento.
Esto cuando recordó a su hija Clara, quien padecía síndrome de Down, y falleció en 2013, con tan solo 2 años de edad.
Mónica Rincón se emocionó al recordar a su hija Clara en Podemos Hablar
Todo comenzó cuando Diana Bolocco le preguntó a Mónica Rincón por su compromiso con las personas con síndrome de Down: «Siempre he dicho que no soy activista de ninguna causa, porque soy periodista y es incompatible, salvo en el caso de la discapacidad«, comentó.
«No solo con las personas con síndrome de Down, sino con todas las personas que la padecen. Clara vino a remecer nuestras vidas. Cuando tu hijo, hermano o padre tienen síndrome de Down o cualquier discapacidad, todos la tenemos. Yo tengo síndrome de Down para siempre», comentó.
Así, comenzó a emocionarse mientras recordaba a su hija Clara, que falleció de una insuficiencia cardíaca: «Clara fue y es pura luz. Ha sido y es permanentemente un regalo«.
Además, Mónica Rincón contó en el programa una anécdota de solidaridad que vivió, en medio de un momento complejo de salud de su hija:
«Una familia que vivía en el cerro 18, tenía a su hija internada, pero ella ya había superado el problema. Yo necesitaba la leche urgente y estaba viendo cómo hacer para traerla, porque yo tenía los medios para comprarla, pero se iba a demorar… Ella me regaló todos los tarros de leche que tenía y nunca me quiso cobrar, gestos como ese, los viví muchísimas veces», recordó.
