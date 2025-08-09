«Ha sido y es permanentemente un regalo»: Mónica Rincón se emocionó al recordar a su hija Clara en Podemos Hablar

La periodista Mónica Rincón fue invitada al último capítulo del programa de conversación «Podemos Hablar«, de Chilevisión. Entre todo lo que habló junto a Diana Bolocco, como su participación en concursos de belleza o sus inicios escribiendo cuentos, surgió un emotivo momento.

Esto cuando recordó a su hija Clara, quien padecía síndrome de Down, y falleció en 2013, con tan solo 2 años de edad.

Mónica Rincón se emocionó al recordar a su hija Clara en Podemos Hablar

Todo comenzó cuando Diana Bolocco le preguntó a Mónica Rincón por su compromiso con las personas con síndrome de Down: «Siempre he dicho que no soy activista de ninguna causa, porque soy periodista y es incompatible, salvo en el caso de la discapacidad«, comentó.

«No solo con las personas con síndrome de Down, sino con todas las personas que la padecen. Clara vino a remecer nuestras vidas. Cuando tu hijo, hermano o padre tienen síndrome de Down o cualquier discapacidad, todos la tenemos. Yo tengo síndrome de Down para siempre», comentó.

Así, comenzó a emocionarse mientras recordaba a su hija Clara, que falleció de una insuficiencia cardíaca: «Clara fue y es pura luz. Ha sido y es permanentemente un regalo«.

Además, Mónica Rincón contó en el programa una anécdota de solidaridad que vivió, en medio de un momento complejo de salud de su hija:

«Una familia que vivía en el cerro 18, tenía a su hija internada, pero ella ya había superado el problema. Yo necesitaba la leche urgente y estaba viendo cómo hacer para traerla, porque yo tenía los medios para comprarla, pero se iba a demorar… Ella me regaló todos los tarros de leche que tenía y nunca me quiso cobrar, gestos como ese, los viví muchísimas veces», recordó.

También te podría interesar en RadioActiva: Faloon Larraguibel compartió desesperado llamado en redes sociales: «Quiero pedirles algo desde el corazón»