¿Cris MJ en el Estadio Nacional?: Cantante sorprende tras entregar detalles sobre su próximo gran concierto en Chile

Hace un tiempo, Cris MJ dio mucho que hablar tras dar a conocer sus intenciones de realizar un concierto en el Estadio Nacional.

Resulta que previo a lanzar su más reciente álbum titulado «Apocalipsis», la voz de «Noche en Medellín» subió un post para promocionar el proyecto.

Y en esta misma publicación, Cris MJ escribió: «¿Quién está ready para el Nacional?».

De este modo, se generó gran expectación por parte de los fanáticos del artista, que se podría transformar en el primer cantante urbano en realizar un concierto en solitario en el Estadio Nacional.

Cris MJ habla en un live sobre la posibilidad de presentarse en el Estadio Nacional

A más de un mes de dar a conocer sus intenciones de presentarse en el Estadio Nacional, Cris MJ entregó nuevos detalles a través de un live en Instagram.

«Vamos a hacer el Nacional, pero está el parque disponible. ¿Qué dicen ustedes los chilenos? Porque en el Estadio Nacional no se puede hacer no sé por qué y quieren que lo haga en el parque», comenzó señalando el cantante.

«Ya tengo la fecha, ya tengo todo», agregó Cris MJ.

En este sentido, el intérprete le volvió a consultar a sus seguidores que pensaban al respecto. «Ustedes mandan, ¿lo hacemos en el parque o esperamos el Estadio Nacional? Yo lo quiero hacer en el estadio», agregó.

De este modo, se espera que próximamente, Cris MJ informe de manera oficial el lugar donde realizará el concierto.

Vale señalar que este show llegara poco después del lanzamiento de su álbum «Apocalipsis», el que vio la luz el 27 de junio y cuenta con canciones como «Braile», «Elite» y más.