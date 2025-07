Cris MJ sorprende a Chile y cuenta la verdad sobre sus colaboraciones con Anuel AA y Travis Scott: «De mi parte siempre cumplo»

Hace algunos días, Cris MJ estrenó su nuevo álbum titulado «Apocalipsis», el que ha dado mucho que hablar. De hecho, la canción, «Vamo a bailotear» se encuentra en el puesto número 1 del Top de Spotify Chile.

En este sentido, el cantante chileno conversó con la revista Rolling Stone en Español sobre su nuevo lanzamiento. Y en esta oportunidad también habló de posibles estrenos junto a artistas como Anuel AA y Travis Scott.

Recordemos que Cris MJ ha compartido diversos previews de canciones con el trapero puertorriqueño, lo que ha dejado más que expectantes a sus fanáticos. Sin embargo, hasta el momento no han estrenado ninguna canción juntos. Por otro lado, estuvo junto a Travis, en la visita del estadounidense a Chile durante el año pasado.

Cris MJ y posibles trabajos con Anuel AA y Travis Scott

Muchos fanáticos especulaban que la colaboración entre Cris MJ y Anuel se pudo haber concretado en el lanzamiento de «Apocalipsis». Sin embargo, esto no ocurrió. De hecho, el álbum no cuenta con ninguna colaboración.

En este sentido, desde la revista Rolling Stone en español le preguntaron al chileno sobre qué pasa con alguna colaboración con el cantante boricua.

Frente a esto, Cris MJ contestó que «teníamos canciones e incluso lo iba a montar en ‘Élite’, y no me mandó las voces, entonces yo monté la canción solo. Siempre espero las voces de él, pero de mi parte siempre cumplo. Ya son tres proyectos que le he enviado, pero no envía, entonces los hago solo».

Por otro lado, el intérprete de «Daytona» también se refirió a su esperada canción junto a Travis Scott, la que fue grabada durante el año pasado, en la visita del rapero estadounidense a Chile.

«Hablamos con el equipo de Travis, y nos vamos a juntar en París ahora que yo vaya. Se supone que vamos a hacer otro tema más, que va a ser uno para mí y uno para él, y él quiere soltar una canción en su disco», señaló.

«Entonces, estoy a la espera de él. Ya la canción está terminada y todo. Él la ha puesto en discotecas, la ha promocionado un poco y espero que salga pronto, todo va en él», agregó Cris MJ.

Además, el chileno confesó que le gustaría colaborar con gente «más pop» como Central Cee o Tyler. Incluso The Weeknd.