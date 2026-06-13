«Fue un período intenso» y «Sus mensajes han sido un verdadero abrazo»: Popular figura de TV se desahoga tras ser despedido de Mega

Durante la jornada de este viernes, se dio a conocer una noticia que dio mucho que hablar en el mundo de la televisión. Resulta que un popular notero de Mucho Gusto fue desvinculado de Mega.

Estamos hablando de César Antonio Campos, quien se había sumado hace cerca de un año al espacio matutino.

De acuerdo a lo informado por El Filtrador, el motivo de su desvinculación habría sido que no cumplió las «expectativas».

Y recientemente, el mismo César Antonio Campos se refirió a su salida del canal ubicado en Vicuña Mackena.

Las palabras de César Antonio Campos frente a su salida de Mega

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el periodista indicó: «Hoy se cierra una nueva etapa de mi vida profesional. Después de un año en @muchogustomatinal, llegó el momento de despedirme de un lugar que me entregó valiosas oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo».

«Fue un período intenso, lleno de desafíos que me permitieron poner a prueba mis capacidades, adaptarme a nuevos escenarios y seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal», añadió César Antonio Campos.

Además, tuvo palabras de agradecimiento. «Gracias a todos mis compañeros y compañeras, a mis queridos @karendtv y @jananeme por el apañe; y todos quienes tuve la suerte de trabaja».

«Y gracias también a quienes me han escrito durante estas horas para entregarme su cariño y apoyo; sus mensajes han sido un verdadero abrazo en estos momentos», añadió el ahora exmiembro de Mucho Gusto. .

En tanto, con respecto a lo que viene para el, indicó: «Hoy toca mirar hacia adelante. Los cambios nunca son fáciles, pero también son una invitación a reinventarse, abrir nuevas puertas y confiar en que vienen nuevos desafíos y oportunidades».

«Me voy agradecido por lo vivido, por haberme permitido entrar en sus hogares cada mañana y esperanzado por todo lo que está por venir», finalizó César Antonio Campos.

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