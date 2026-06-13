«Al subsecretario que se enamoró de un vedetto»: Jordi Castell lanza nueva bomba que remece al Gobierno de José Antonio Kast

Durante el último tiempo, Jordi Castell ha dado mucho que hablar con sus revelaciones. Y algunas de estas han estado relacionados con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Recordemos que en abril dio a conocer que una ministra se habría involucrado con un hombre casado. «Destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él», reveló en dicha oportunidad. Sin embargo, el opinólogo no revelo la identidad de la mujer en cuestión.

Y recientemente, Jordi Castell estuvo presente en el podcast de Danilo 21 «Juzgamos y nos funamos». Instancia, en la que lanzó una nueva bomba relacionada con el Gobierno.

Jordi Castell lanza nuevo rumor que complicaría a Gobierno

En el espacio digital, el fotógrafo acusó «hipocresía» de parte del Gobierno liderado por José Antonio Kast y su postura religiosa.

«Me irrita que la casa de Gobierno esté siendo usada para profesar una religión que lo único que ha hecho es discriminarnos y tratarnos como la peor bazofia a los homosexuales», indicó Jordi Castell.

«Hay cosas que no logro entender sobre hacer cuatro misas a la semana, pero permitir que una ministra le quite el marido a una mujer con tres niños chicos, y ahora están haciendo más cosas que me parecen mucho más peligrosas», añadió.

Además, Jordi Castell expresó: «¿Qué vamos a hacer, vamos a pemitir que maten animales, que interrumpan obras para el centro cultural más importante de Chile y nos importa una raja?».

En este sentido, lanzó una bomba que no ha pasado desapercibida. «Quiero creer que ellos saben que en cualquier minuto van a tener que sacar al subsecretario que se enamoró de un vedetto y que dejó a la señora por el pololo y trató de poner los bienes a nombre de su pololo vedetto y el Partido Republicano se lo impidió», mencionó.

Asimismo, en esta oportunidad, Jordi Castell aseguró que en TV+ ya no le permitirían hablar de política.

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