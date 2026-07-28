Recordado notero de TVN se sincera sobre su inesperado despido del canal: «Lo encontré injusto»

Hace diez años se llevó a cabo la salida de Álvaro García, recordado notero y también voz en off del matinal de TVN, «Buenos días a todos».

El periodista se desempeñó en diversas funciones. De hecho, en algún momento realizó reportajes.

Y recientemente, el profesional habló de su experiencia y su salida de TVN.

Álvaro García habla de su salida de TVN

En conversación con Página 7, el profesional indicó: «Fueron 15 años donde aprendí muchísimo. Me tocó hacer de todo: locución en off, reportajes, despachos en vivo, tuve distintas secciones que presentaba en el estudio. Realicé muchas notas»:

«Me tocó viajar mucho, afortunadamente, para realizar reportajes. Conocí a harta gente, de la cual aprendí bastante. Con muchas de esas personas, hasta el día de hoy, sigo teniendo contacto», añadió Álvaro García.

En este sentido, confesó que en un principio le dolió, pero que también se le abrieron muchas puertas.

«En su minuto sí, lo encontré injusto. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que me fui dando cuenta de que fue bueno haber salido del matinal, porque se me abrieron un montón de cosas nuevas, laboralmente hablando», indicó el exnotero de «Buenos días a todos».

Además, expresó: «Me di cuenta de que había mucha gente fuera de TVN que valoraba mi trabajo, así que afortunadamente fue un proceso de duelo muy, muy corto, porque me puse a trabajar rápidamente en este mismo medio de las comunicaciones. Mirándolo con perspectiva, fue una buena decisión la que tomaron»:

Por otro lado, indicó que continuó ligado a los medios de comunicación. «Trabajé en radio: Radio Conecta Vitacura; luego trabajé en Radio Pudahuel, donde hacía un programa con la Dani Aguilera. También estuve en el programa Toc Show, junto al Pollo Valdivia; conduje Falabella TV con Paola Falcone y animé dos temporadas del programa El Mejor Maestro de Chile, que se emitió en TV+. La última temporada fue el año pasado, un programa que salió al aire entre octubre y noviembre del 2025», señaló Álvaro García.

Asimismo, mencionó que tras su despido en TVN, continuó animando eventos corporativos y de empresas. «Algo que realizaba incluso antes de entrar a la televisión», aseguró.

Incluso, aseguró que es su principal fuente de ingresos. «No solo animo eventos frente a un público, hay muchos proyectos audiovisuales que realizan las empresas», expresó.

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