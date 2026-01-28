Impacto por despido de dos figuras claves del matinal de TVN, Buenos Días a Todos: «Están muy preocupados en el canal»

Recientemente, en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo de la televisión. Se trata del despido de importantes figuras de TVN.

Resulta que en plenos comerciales del espacio farandulero, cerca de terminar el programa, Luis Sandoval aseguró que volverían con una bomba.

«Voy a volver con esto, Sergio, y de ahí vas tú», le indicó al conductor Sergio Rojas. «Oye, o sino mi fuente se va a enojar», agregó.

Posteriormente, Luis Sandoval indicó: «Esta hueá, quiere que diga que echaron…», haciendo referencia a despidos dentro de TVN.

Frente a esto, Antonella Ríos le consultó: «A quién echaron?».

Y luego de los comerciales, Luis Sandoval reveló la bomba que se tenía guardada.

Luis Sandoval revela que dos figuras claves de TVN fueron despedidas

El periodista de farándula indicó: «Porque hoy pasó el león por Televisión Nacional de Chile: despidos de figuras clave de programas emblemáticos del canal».

Posteriormente, el reportero reveló quiénes fueron desvinculados del canal estatal.

«Me confirman que hoy fue despedida del Buenos días a todos una figura muy clave que no sale en pantalla, la editora periodística, Jessica Cerda», indicó

Además, señaló: «Y por otro lado, despidieron al productor del programa nuevo, Alerta, Mario Medel».

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, Medel era un «histórico» productor del matinal, pero recientemente estaba asumiendo nuevos desafíos.

Vale señalar que el despido de estas importantes figuras habría generado gran sorpresa en el interior del TVN. Y también en el matinal conducido por Monserrat Álvarez y Eduardo Fuentes.

«Están muy preocupados en el canal ‘de todos los chilenos’ porque no saben si estos despidos van a seguir, si serán despedidos masivos, y si el león seguirá cortando cabezas en Bellavista 990», indicó Luis Sandoval.

Además, agregó: «Porque efectivamente el canal no está en buenas condiciones económicas, y están echando a figuras emblemáticas dentro de un programa, como la editora periodística del Buenos días a todos».

Vale señalar que durante este mes también fue desvinculado Jon Reyes, quien formaba parte de El Mediodía, y en noviembre el director Javier Puentes.

