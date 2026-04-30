«Siempre te voy a llevar en mi corazón»: Conmoción por muerte de popular personaje de redes sociales

Durante los últimos días, se dio a conocer una triste noticia que ha impactado fuerte en el mundo de las redes sociales y al mismo Rene Puente.

Resulta que se confirmó la muerte de un querido personaje del internet, quien protagonizó diversos virales desde aproximadamente el 2020. De hecho, muchos lo consideran como uno de los primeros «androides» del popular «Torneo de Cell».

Estamos hablando ni más ni menos que de Checho Trifulca, querido personaje de redes sociales, quien se hizo conocido con sus famosas frases «no me hace nadi» y «un berlini».

Vale señalar que incluso grabó un tema con el cantante urbano Maickyel, el que se titula «Berlini».

El gran dolor de René Puente

Esta noticia no pasó desapercibida y a través de redes sociales, se viralizaron registros de Rene Puente y el Dr. Maki Gero en su funeral. Incluso, el hombre detrás de «Dos Shipitia» cantó en esta instancia.

Además, se han viralizado otros videos, en los que el Tío Rene se ve muy afectado por la partida.

«Tengo mucha pena igual, quiero dedicarle unas palabras a él. Que esté descansando, no quiso recibir ayudar de nadie. Fui al funeral y me dio mucha pena, le canté mis dos temas», señaló en uno de los registros viralizados.

«Te quiero mucho Chechito y siempre te voy a llevar en mi corazón hermano mío», agregó Rene Puente.

Vale señalar que por el momento no se conocen detalles sobre el motivo de la muerte.

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