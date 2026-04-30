«Para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo»: Julianno Sosa sorprende y confirma nuevo hito para su carrera

Recientemente, se dio a conocer que Julianno Sosa cumplirá un nuevo hito. Resulta que será parte de BIME Live del Bilbao International Music Experience (BIME) Bogotá 2026. Festival de de showcases de mercados latinos. Este tiene el objetivo de que artistas promesas puedan conectar con otros ya consolidados.

El evento que está dentro de la quinta edición de BIME en América se llevará a cabo entre el 5 y 7 de mayo.

Julianno Sosa será uno de los representantes chilenos. Vale señalar que habrá más de 50 intérpretes con proyección internacional de múltiples países como Colombia, España, México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Venezuela,República Dominicana, y Perú. De este modo, el artista nacional realizará un show y compartirá su experiencia en la música.

El gran momento de Julianno Sosa

Vale señalar que el cantante chileno está pasando por un tremendo momento en su carrera. Hace algunas semanas lanzó su más reciente tema «Hasta hacerlo realidad». Además, previamente estrenó su álbum titulado «Querían Perreo Vol.2».

Sin embargo, esto no es todo. Recientemente, Julianno Sosa protagonizó la portada de la edición N°56 de la revista internacional de moda REGIA MAG, modeló en el The Line Experience y también fue parte de la campaña promocional de Netflix Chile de la película «Peaky Blinders:El hombre inmortal».

Con respecto, al momento que vive, y representar a Chile en Colombia, indicó: «2026 ha sido un año lleno de logros, y ahora ser parte del BIME es un gran paso en mi carrera. Es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en Chile y colaborar con artistas latinos».

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