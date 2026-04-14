Julianno Sosa sorprende con importante logro y comparte potente mensaje: «El lujo para mí dejó de ser ostentación»

Recientemente, Julianno Sosa sorprendió tras protagonizar la la nueva portada de la revista Regia Magazine.

Este nuevo hito del cantante urbano se da después del lanzamiento de su último álbum «Querían Perreo Vol. 2» y su último single «Hasta hacerlo realidad», los que marcan el inicio de una etapa de alta visibilidad para el artista.

Este nuevo ciclo de Julianno Sosa ocurre en un momento en que entrega un mensaje positivo de superación. De hecho, durante el último tiempo ha sido parte de importantes espacios como la la pasarela de The Line Experience, donde modeló la última colección de la marca de Nike y también fue rostro de la campaña de Netflix Chile de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Todo esto lo ha llevado estar en la portada de la edición N°56 de Regia Magazine.

Las palabras de Julianno Sosa con Regia Magazine

En conversación con el medio trasandino, el cual tiene sede en Mónaco, el artista urbano nacional se refirió a la construcción de su identidad artística. De este modo, indicó que «El poder silencioso es más duradero que el ruido».

Además, Julianno Sosa habló de la dualidad entre su persona y el personaje. «El personaje me permite ordenar mi energía y mi narrativa, y ya cuando bajo del escenario soy un humano más», indicó. De este modo, destacó la importancia de su vida personal como padre, pareja y también empresario.

En tanto, otro de los puntos de la entrevista fue su evolución y como convive entre lo underground y lo mainstream. «La esencia no se pierde por más mainstream que uno pueda llegar, va en fusionar ambos mundos», indicó.

Asimismo, Julianno Sosa habló de cómo busca expandirse al ámbito empresarial. «Gracias al éxito musical es que estoy construyendo el mayor holding de entretenimiento en Chile», señaló.

En este sentido, también se refirió a cómo ha cambiado su percepción del éxito. «El lujo para mí dejó de ser ostentación y pasó a ser tranquilidad», indicó.

«Estar en mi casa con mi hija y mi señora… es más importante que el éxito material», añadió.

La entrevista está disponible en español e inglés a través de los canales de Regia Magazine.

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