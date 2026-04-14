«Es abiertamente gay»: Panelista de farándula impacta tras revelar romance con popular actor chileno

Recientemente, en el programa Zona de Estrellas, un penalista sorprendió a todos en el estudio con una revelación que involucra a un conocido actor nacional.

Se trata de Javier Fernández, quien dio a conocer que tuvo un vínculo con Koke Santa Ana, quien fue parte de Woki Toki y ha estado en distintas producciones televisivas.

La inesperada confesión de Javier Fernández

Vale señalar que esto ocurrió mientras en el programa farandulero hablaban del próximo reality de Mega. «¿Volverías con tu ex 2». En este sentido, el panelista fue consultado con qué expareja entraría a un espacio de estas características.

En este sentido, Javier Fernández fue directo y mencionó que con el actor Koke Santa Ana. Además, reveló que tuvieron un vínculo sentimental que duró cerca de seis meses.

«Pinché seis meses con él, salimos como seis meses», indicó el panelista.

Luego de esta inesperada confesión, Hugo Valencia lanzó una comentario que generó gran sorpresa. «Lo más divertido es que nadie sabía que Koke Santa Ana (era homosexual)», indicó.

En este contexto, Javier Fernández quiso aclarar el tema rápidamente. «No, si lo de Koke es conocido. Es abiertamente gay, sí lo hemos hablado en mi podcast (…) es que él no habla mucho de su vida personal, de su vida privada», indicó.

Vale señalar que esto no fue todo. Resulta que el panelista del programa de Zona Latina sorprendió con otra revelación. Resulta que según él, también tuvo una relación con Pablo Illanes, conocido por su trabajo en televisión.

Como era de esperar, estas revelaciones no pasaron desapercibidas. De este modo generaron diversas reacciones y reavivaron el interés por el pasado sentimental de estas populares parejas del espectáculo.

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