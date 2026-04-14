Popular expareja del espectáculo se reencontró y no creerás lo que pasó: «Podríamos haber estado casados y con cinco hijos. Este es tremendamente infiel»

Recientemente, en Fiebre de Baile se vivió un polémico momento, el cual se desarrolló fuera del escenario.

El protagonista es de este momento fue ni más ni menos que Claudio Valdivia. Resulta que el exparticipante de realities como Ganar o Servir se encontró con Tanza Varela, con quien tuvo una intensa relación hace 15 años.

El encuentro entre Claudio Valdivia y Tanza Varela

La cuenta de Instagram @noticiasespectaculo compartió un video de este encuentro. «¿Me viniste a ver?», le indicó Claudio Valdivia a su expareja.

En este sentido, Tanza Varela le contestó: «No, vine a ver a la Trini Cerda, que no se confundan las cosas, yo soy una mujer casada».

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que la exchica reality también expresó: «Tú te la perdiste, mi vida, porque podríamos haber estado casados y con cinco hijos. No, es que este es tremendamente infiel, en su momento, ya no lo es. Por si está saliendo con alguien, tengo que decir que ya no lo es».

Ante esto, Claudio Valdivia mencionó que actualmente «estoy en un buen camino, estoy tratando de conquistar a alguien». En este sentido, reveló que ya le obsequió flores a su conquista.

En este contexto, Tanza Varela señaló que a ella nunca le dio un regalo. Sin embargo, el exchico reality indicó: «Momentos inolvidables».

Frente a esto, la exchica reality indicó: «¿Qué momentos? Es verdad, momentos inolvidables, es que me fue tan infiel que nunca se me olvidó. Esos son los momentos inolvidables que me regaló este hombre, pero ya lo perdonamos, no pasa nada, somos amigos».

«Se echaba de menos a la Tanza Varela en la farándula!»; «La Tanza otro nivel»; «Tanza es todo lo que está bien»; «Me encanta Tanza Varela wajjajajaja es muy divertida»; «Ellos se ven muy lindos juntos, pero menos mal saliste de ahí Tanza. él te perdió», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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