“Fueron vistos de la mano”: Revelan que popular figura de TV sería la nueva conquista de Claudio Valdivia

Un nuevo romance ha tomado la escena del espectáculo tras filtrarse que Claudio Valdivia fue visto de la mano con una influencer.

Recordemos que Valdivia se encuentra soltero, después de haber tenido una fugaz relación con la bailarina Pía Weidmann, la cual duró casi un mes.

Pero tal parece que el amor volvió a florecer tras besarse con una destacada participante en el programa de CHV ‘Fiebre de Baile’.

Después de eso, varios seguidores de la cuenta de espectáculos ‘Infama’ dijeron que vieron a Valdivia compartiendo de la mano en el Parque Arauco y en la Fiesta de la Vendimia con la influencer.

¿Con quién fue visto Claudio Valdivia?

Tras haberlo visto protagonizando un beso con la influencer, la cercanía entre ambos comenzó con las sospechas de estar en una posible relación.

Según la cuenta de espectáculos ‘Infama’, aseguró que Claudio Valdivia estaba viviendo un nuevo amor con la ex chica reality Disley Ramos.

Valdivia estaba allí porque es el invitado especial de Ramos para el especial de ‘Triángulos de fuego’ de Fiebre de Baile, instancia en la que los participantes traerán a cualquier invitado para protagonizar una coreografía.

‘Disley y Claudio Valdivia juntos de la mano’, ‘Hoy vi a la Disley y al Claudio comprando en el Parque Arauco’ y ‘La Disley está animando la Fiesta de la Vendimia y él la anda acompañando’ fueron algunos de los mensajes que difundió la cuenta Infama.

A ello se le suma una foto de un seguidor donde posó junto a la dupla fuera de pantallas. El registro, difundido también por la cuenta de Instagram, terminó reforzando aún más las sospechas.

Estas fueron las imágenes difundidas:

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