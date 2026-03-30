«Me ha gorreado como siete veces (…) Vi muchas imágenes de que me falló como cuatro personas distintas»

En el más reciente episodio del reality digital «La Gira de Estudios» del creador de contenido Diego González, una de las participantes le mandó una clara advertencia a un conocido influencer nacional.

El influencer en cuestión es René Puente, quien recibió un duro aviso por parte de Katherine, también conocido como Isfantasticc quien es una de las parejas que se le han conocido al viral personaje de internet.

René Puente recibe dura advertencia de Isfantasticc

En este contexto, la mujer indicó: «Me ha gorreado como siete veces». Además, expresó: «Que no me falle en este reality, porque yo vi muchas imágenes de que me falló como cuatro personas distintas».

«En Secreto en el Lago, igual tuvo un pinchazo con Yessenia (Arancibia) y andabas leseando con todas las chiquillas», agregó Isfantasticc, refiriéndose a la creadora de contenido que asegura que espera un bebé de Junior Playboy.

«Después vi los eventos donde sales besándote con unas minas en el escenario, que subías a la gente para darle besos», añadió

Frente a esto, manager y amigo de René Puente, el Dr. Makigero intentó defender a su «hijo». «Eso, voy a decirle al tiro a usted, eso es tele… del pasado», señaló.

Sin embargo, otra participante del espacio lo acusó de que solamente un día antes intentó «meter la lengua».

En este contexto, el Dr. Makigero le advirtió: «Oiga, y después, sin llorar sin lágrimas».

Vale señalar que en «La Gira de Estudios», el nuevo reality de Diego González se juntaron populares figuras televisivas. En este sentido, dentro de las novedades se encuentra Víctor Zúñiga, más conocido como «El Manjar». Además, otros de los participantes son Francisco Arenas (papá Lulo), Flaitiano, Fusok y más.

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