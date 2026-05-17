Él no estuvo de acuerdo: Pancho Saavedra entregó duro consejo a Sammis Reyes en Socios de la Parrilla

Sammis Reyes y Emilia Dides fueron los más recientes invitados a Socios de la parrilla a domicilio, instancia donde Francisco Saavedra sorprendió al deportista con un inesperado consejo.

Lo más sorpresivo, fue que en vez de tomar el consejo, aseguró no estar de acuerdo con sus palabras.

Pancho Saavedra entregó duro consejo a Sammis Reyes en Socios de la Parrilla

De entrada, Pancho Saavedra le lanzó: “Te voy a decir algo con mucho cariño: déjate de contar tus cosas. Por favor, guárdatelas”, haciendo referencia a las polémicas que ha protagonizado el exjugador de la NFL.

“Veníamos hablando en la camioneta que sentíamos que habías estado en este último tiempo involucrado en tantas cosas”, agregó.

Posteriormente, intervino Jorge Zabaleta, quien también conduce el programa de Canal 13: “¿Es necesario? ¿Ese es tu temperamento?”, preguntó el actor.

En esa línea, Jorge Zabaleta reflexionó sobre la exposición mediática y cómo muchas veces las situaciones terminan amplificándose públicamente: “Porque de lo que pasa a lo que sale… las cosas se aumentan, se magnifican, la gente habla muchas cosas, se inventan muchas cosas”, comentó.

“Este medio igual es un negocio, uno es negocio cuando sube, cuando baja, pero teniendo tantas cosas, tu familia, tu mujer, tu hija, tus negocios, meterse en una polémica tan fome. ¿Qué te pasa con eso?”.

Las palabras de los conductores dieron paso a un profundo desahogo de Sammis Reyes, quien reconoció estar en desacuerdo con guardar silencio sobre su vida personal: “Quiero ser bien cauteloso con lo que voy a decir, pero todo parte de una esencia. Tú me acabas de decir que yo no tengo que contar mis cosas. Estoy en desacuerdo”, respondió.

“Creo que el gran mal de nuestro país en este momento es que cuando un niño o alguien, sea quien sea, cuenta sus deseos, cuenta sus sueños, en vez de decirle ‘tú puedes’, se le apalea de a poquito”, sostuvo el deportista.

Por último, disparó: «Estoy hablando de mediocridad, de la idiosincrasia de este país, de cómo piensa la gente de acá. Tenemos un techo en Chile. Ese techo no es físico ni financiero, es un techo mental, el cual yo me despierto día tras día tratando de eliminar».

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