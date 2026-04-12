«Cometí un error, sin querer…»: Sammis Reyes pidió disculpas tras criticado video con su mascota

Hace algunos días, un video de Sammis Reyes comenzó a circular en redes sociales, generando críticas por su actuar con su mascota.

En el registro, el deportista aparecía arrastrando de la correa a su perrita, ya que el animal no quería caminar. Posteriormente, compartió otras historias intentando bajar la polémica, mostrando momentos de cariño e incluso con cierto sarcasmo, buscando demostrar que no existía maltrato.

Sin embargo, las reacciones continuaron y finalmente decidió pedir disculpas públicas.

Sammis Reyes pidió disculpas tras criticado video con su mascota

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el deportista se refirió directamente a la situación: «Quiero pedir disculpas si es que ofendí a alguien con el video que subí. Estoy aprendiendo al igual que ella. No tenemos todas las respuestas, nos estamos conociendo».

«Soy una persona que cometió un error, sin querer, sin entender. Le pido perdón a ella y a las personas que ofendí, porque nunca fue mi intención», agregó.

También reveló que su pareja, Emilia Dides, reaccionó al video: «La Emilia sabe que la amo y me retó, porque fui muy brusco«.

En esa línea, reflexionó sobre lo ocurrido: «Es un perro grande, muy fuerte. Hay veces que no se nota cuando está asustada, porque su cuerpo no lo muestra. Personalmente también me ha pasado, entonces la entiendo mejor que nadie«.

Finalmente, Sammis Reyes cerró con un mensaje hacia quienes le escribieron: «Gracias a los que se comunicaron conmigo de forma constructiva, a los que vinieron fuera de lugar, les pido que se comuniquen mejor, yo tampoco me las sé todas«, cerró.

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