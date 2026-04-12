Exparticipante del reality Palabra de Honor recibe grave denuncia pública: No habría reconocido legalmente a su hijo

Una grave denuncia remece al español Josué Bernal, quien se instaló en el centro de la polémica en Chile, por una acusación de no reconocer la paternidad de un hijo.

La situación se hizo pública luego de que el portal de farándula Infama difundiera una serie de conversaciones. En ellas, el exchico reality reconoce haber tenido un vínculo con una mujer chilena, pero pone en duda ser el padre del bebé, que actualmente tiene tres meses.

Recordemos que Josué Bernal, junto a Zoé Bayona fueron los ganadores del reality Palabra de Honor, de Canal 13.

Exparticipante de Palabra de Honor recibe grave denuncia pública

Todo comenzó con la denuncia de la mujer, que reveló que Josué Bernal no se habría hecho cargo de su hijo. Ante esto, desde Infama le preguntaron si realmente existió el encuentro íntimo.

El español resopndió: “Acabó viniendo conmigo, intimamos y dice que quedó embarazada de mí, no sé si será verdad o mentira, eso es algo que se tendría que demostrar primeramente pero lo que no puedes hacer es de entrada decirme que o me hacía cargo o me iba a denunciar e ir a la TV para hacerlo público”.

«Empezó a tratarme con faltas de respeto, amenazas y coacciones sin yo hacerle o decirle nada, ante esa mala disposición por su parte decidí no tratar más con ella y dejar las cosas en manos de la justicia”, agregó el chico reality.

En esa misma línea, Josué Bernal insistió en su postura: “Yo no puedo confirmar ni negar nada, a esta chica la conozco de una noche, de nada más. No hay confirmación ni tampoco prueba de que ese niño sea mío. Parece que quiere buscar polémica así que tampoco le voy a entrar al juego por lo que de momento no me voy a pronunciar y dejaré esto en manos de la justicia”.

Tras la viralización del caso, la mujer involucrada decidió romper el silencio y entregar su versión a través de redes sociales. Según explicó, optó por hacer pública la situación luego de no recibir respuestas por parte del español.

De acuerdo a su relato, Josué Bernal habría reaccionado inicialmente sugiriendo abortar el embarazo, propuesta que ella rechazó.

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