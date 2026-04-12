12 Abr, 2026. 17:57 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago
El meteorólogo de Mega, José Bolbarán, entregó su pronóstico del clima para los próximos días en Santiago, y reveló cambios en las temperaturas.
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