«Por favor, preocúpense»: Latife Soto impacta tras predecir graves situaciones para Chile

Durante la noche de este domingo, en el clásico programa que José Antonio Neme, Latife Soto volvió a dar mucho que hablar tras lanzar sus cartas.

En este sentido, la tarotista se la jugó con una predicción para Chile y el mundo que dio mucho que hablar. En concreto, indicó que vienen algunas cosas negativas que afectarán en el país.

«Vienen subiditas de precios, chiquillos. Prepárense, subidas de precios de otras cositas. Le van a poner color y van a decir que está todo cerrado en el estrecho de Ormuz. Tú sabes que se las arreglan para inventarnos puras cabezas de pescado», comenzó señalando Latife Soto.

Posteriormente, la guía espiritual encendió las alarmas con otro presagio relacionado con la salud. Vale señalar que la tarotista viene avisando hace un rato que llegarían enfermedades complicadas.

La preocupante predicción de Latife Soto sobre la salud

«Viene un virus muy fuerte. El virus que tú tuviste (Neme) de afonía va a ir en expansión. Por favor, preocúpense», indicó. En concreto, en abril, la gente empezaría a sentir la garganta «tomada».

«Resfríos muy grandes, viene muy fuerte el tema de la laringitis, afonía, faringitis, amigdalitis, resfríos que van y vienen. Como que (el resfrío) lo tienes, se te va, vuelve, se te va», agregó Latife Soto en la transmisión.

En este sentido, señaló: «Todo lo que va a venir ahora no es normal».

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