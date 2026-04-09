Latife Soto predice al campeón del Mundial y adelanta grave escenario para la humanidad: «Traten de estar firmes»

Latife Soto volvió a dar que hablar tras una reciente transmisión en el canal de YouTube, Reconecta con tu divinidad, donde lanzó una predicción que no pasó desapercibida para los fanáticos del fútbol.

En concreto, en la tarotista reveló el país de ganaría la próxima Copa del Mundo. Recordemos que el esperado torneo inicia el próximo 11 de junio y se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, Latife Soto adelantó una información relacionada con un futbolista en particular.

Según la guía espiritual «Portugal va a ser campeón». Además, aseguró que «está todo planificado».

Siguienda esta línea, Latife Soto señaló que una importante figura será premiada. «A Cristiano Ronaldo lo van a premiar. El va a ser», indicó.

Sin embargo, esto no fue todo. La tarotista también mencionó que después del Mundial se desarrollaría un gran incidente.

Latife Soto lanza impactante predicción para el mundo

«¿Qué va a pasar después de eso? Van a decir que la gente que fue al Mundial a ver los partidos está contaminada», indicó la guía espiritual.

En este sentido, Latife Soto expresó: «En todos lados nos fumigan. Van a tirar un bicho, amigo, que va a tener conjuntivitis, fiebre, dolor de cuerpo, fiebres locas y todo».

«(El bicho) lo van a tirar en todos lados, pero le van a echar la culpa a la gente que fue a ver los países del Mundial (…) está todo planificado, la película está toda lista, el guion de la película», añadió.

En tanto, para finalizar, Latife Soto expresó: «Son cosas que vamos a vivir, que ya están organizadas, planificadas. ¿Me entiendes? Están escritas (…) traten de estar firmes».

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