Tarotista que adelantó triunfo de José Antonio Kast predice preocupante problema para el Gobierno: «Va a haber un momento»

A poco menos de un mes de que José Antonio Kast asumió el cargo de Presidente de Chile, el psíquico Álvaro Santi sorprendió con una alarmante predicción.

Vale señalar que anteriormente ya había adelantado que el ganador de las elecciones se terminaría definiendo entre Kast y Jeannete Jara.

«Hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir», indicó en dicha oportunidad en TV+.

Y previo a la segunda vuelta, indicó: «Si ustedes se fijan las líneas de Jara están en un sentido descendente, y las líneas de Kast están en un sentido ascendentes. Por lo tanto, para mí, el próximo presidente sería Kast».

La nueva predicción de Álvaro Santi

Recientemente, en el programa «Que buen tarot», Álvaro Santi volvió a tirar las cartas y sorprendió con nueva predicción. Esto tras ser consultado por el panel sobre si José Antonio Kast, «¿termina su gobierno normalmente?

«Yo veo que termina, pero va a haber un momento en que va a parecer que no», indicó el psíquico.

«Va a ser complicado. Este es el proyecto, estas son las propuestas, esto es lo que hay que llevar a cabo… y el libro está cerrado. Eso significa que no se saca completamente del cajón para trabajar en aquello», añadió Álvaro Santi.

En este sentido, el tarotista señaló que «hay mucha cosa que queda ahí archivada, guardada, esperando, y eso va a generar un problema que podría llegar a abortar el proceso del Presidente, pero al final sí aparece él. Llega al final de su mandato».

Tras ser consultado sobre el motivo de este problema, Santi indicó: «Es un problema político, social, por las promesas que están ahí y que toman tiempo».

«Son problemas grandes, importantes, demoras que generan esta necesidad de que él sea acusado de algo, que no avance, que no siga», añadió.

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